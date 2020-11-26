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Пандемия COVID-19

Глава Минпромторга рассчитывает на восстановление общепита в следующем году

Он также не исключил, что на рынке появятся новые предприятия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Каждое пятое заведение общепита в РФ не пережило ситуации с пандемией, но Минпромторг рассчитывает на восстановление отрасли в следующем году, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Примерно 20% точек общепита, к сожалению, не пережили этой ситуации. Это цифры на 1 октября. Если говорить о том, как сложится ситуация до конца года, думаю, что драматически она не изменится, но такие параметры, конечно, говорят сами за себя", - сказал он.

"Мы надеемся, что следующий год должен быть восстановительным для общепита", - считает он. При это он не исключил, что на этом рынке появятся новые предприятия.

Мантуров заметил, что власти приняли большой пакет мер поддержки в три этапа в этом году и у предприятий была возможность ими воспользоваться. При этом льготные займы, например, предоставлялись только при условии сохранения определенной части сотрудников. "До 10% отклонение допускалось. Ну а те, кто не принял такие правила, здесь уже, как говорится, хозяин барин", - сказал Мантуров.

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