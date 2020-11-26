Госдума приняла закон об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата - не позднее 15 декабря. Документ инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам состоявшегося 28 сентября 2020 г. расширенного заседания президиума Государственного совета. Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября. В редакции первого чтения этот срок составлял 1 декабря, ко второму чтению он увеличен до 15 декабря.

Также одна из поправок реализует поручение президента РФ по итогам Госсовета, где президент поручил предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, и направление таких средств на финансовое обеспечение национальных проектов, указал ранее Андрей Макаров. Поправки допускают предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 г. При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", пояснил Макаров.

Кроме того, согласно поправкам, все бюджетные кредиты определяются только соглашением Минфина с регионом без необходимости принятия дополнительных нормативных актов. Другая поправка на постоянной основе предусматривает право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы.

Еще одна поправка коснется помощи предпринимателям, "в том числе реализующим подакцизные товары". Речь идет о финансовой поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ. Эта норма действует в 2020 году, закон продлевает ее на 2021 год (до 31 декабря 2021 года).

Эффект от принятого закона

Предлагаемые законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов, указывают авторы документа.

"Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета позволит субъектам РФ (муниципальным образованиям) обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и соответственно сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга", - говорится в пояснительной записке.

Снижение доходов регионов

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее отметил, что закон подготовлен по поручению президента. По его словам, документ "позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и решение первоочередных задач".

Он напомнил, что во втором чтении документа депутаты приняли ряд важных поправок. "В частности, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов, - сказал председатель Госдумы. - Еще одна поправка позволит обеспечить в текущем году за счет бюджетных кредитов под 0,1% рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Тогда субъектам Федерации не придется в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы погасить казначейские кредиты", - указал он.

Также до конца 2020 года приостанавливается положение Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам за счет отчислений налогов и сборов. "Это будет означать, что на регионы не будут наложены санкции за формально просроченную задолженность", - подчеркнул Володин.

"Субъектам Федерации также дается на постоянной основе право на превышение верхнего предела бюджетного дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. Это была просьба регионов, которые смогут использовать средства, накопленные ранее на депозитах, даже в случае превышения порога дефицита. Такое решение особенно важно сейчас, когда из-за пандемии региональные доходы снижаются", - резюмировал председатель Госдумы.