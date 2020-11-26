В Mail.ru Group опровергли слухи о продаже "Сберу" 100% совместного предприятия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Mail.ru Group не собирается в ближайшее время полностью передавать "Сберу" контроль над "О2О холдингом" - совместным предприятием в сфере фудтеха и транспорта. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель компании Сергей Лучин.

"Это бред, чушь и чьи-то больные фантазии", - сказал он, комментируя публикацию телеграм-канала "Незыгарь", согласно которой "Сбер" может объявить о покупке 100% совместного предприятия в ближайший понедельник, 30 ноября.

"Сбербанк не комментирует слухи", - заявил ТАСС представитель "Сбера".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что компании обсуждают выход из совместного предприятия из-за разногласий, но пока переговоры не дали результата.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 г. и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.

Стороны планировали совокупно инвестировать в СП до 64,6 млрд руб. при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 г., а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд руб.