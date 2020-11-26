Рынок безалкогольных и питьевых напитков в Новосибирской области увеличился на 26%

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Рынок питьевых и безалкогольных напитков в Новосибирской области в 2020 году составил 854 млн рублей что больше на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в четверг сообщил в пресс-центре ТАСС представитель Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод в Сибири Антон Калтыгин. Он добавил, что рост продажи продукции будет продолжаться, однако не так значительно.

"Рынок питьевых и безалкогольных напитков действительно демонстрирует рост в этом году 26% по сравнению с прошлым годом, но надо обратить внимание, что этот рост уже снижается <...>", - сказал Калтыгин. Он добавил, что больше всего потребители стали приобретать напитки в алюминиевых банках - их доля составляет 75% от всего производства продукции питьевых напитков, что, несомненно, увеличивает затраты предприятий на производство продукции, так как дорогим остается оборудование по розливу напитков в эту тару.

Как сообщила журналистами начальник управления лицензирования министерства промышленности и торговли Новосибирской области Наталья Редько, основной рост рынка пришелся на лето этого года - в связи с теплой погодой увеличился спрос на безалкогольные напитки. Продукция продолжает поставляться в регионы РФ и страны СНГ, однако основная часть созданной в Новосибирской области продукции распространяется на предприятия Сибирского федерального округа.

Наиболее растущими на рынке остаются газированные и энергетические напитки. Несмотря на условия ограничения пандемии, их рост увеличивается в 2020 году. По словам вице-президента по техническому регулированию Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Всеволода Мильруда, основную долю продукции (80%) составляют безалкогольные напитки, остальная ее часть представлена минеральной водой. Ее незначительное присутствие на рынке связано с отдаленностью месторождений воды, основная часть которых находится в европейской части России.