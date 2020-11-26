Вопросы эффективной энергетики обсудят участники межрегионального форума в Кирове

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Вопросы повышения эффективности использования энергоресурсов в ЖКХ, финансирования энергосберегательных мероприятий и проведения энергоэффективного капремонта обсудят участники межрегионального форума "Эффективная энергетика и ресурсосбережение", который стартовал в Кирове в режиме онлайн.

"Форум "Эффективная энергетика и ресурсосбережение" проводится в Кировской области уже 20 лет. За 20 лет работы форум посетили свыше 30 тыс. человек - представители энергокомпаний ПФО. На площадках форума подписаны десятки соглашений, проведены многочисленные встречи. Вопрос эффективного использования ресурсов - один из самых актуальных. Очевидно, что успешное внедрение идей ресурсосбережения невозможно без постоянного диалога между поставщиками ресурсов, потребителями, представителями законодательной, исполнительной власти. Площадка форума - это то место, где можно вести такой диалог", - отметил в видеообращении, открывая форум, губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В ходе форума участники обсудят вопросы повышения эффективности использования энергоресурсов в ЖКХ, финансирования энергосберегательных мероприятий, проведения энергоэффективного капремонта.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Андрея Балдыкова, муниципалитеты региона ведут активную работу по повышению энергоэффективности. Так, в 2020 году регион вошел в отопительный сезон без режимов ЧС, а в наиболее проблемном по подготовке к зиме Верхнекамском районе в этом году в срок получены все паспорта готовности.

Межрегиональный форум "Эффективная энергетика и ресурсосбережение" проводится с 2000 года. Форум организуют правительство Кировской области, "Агентство энергосбережения", Вятская торгово-промышленная палата и Вятский государственный университет.