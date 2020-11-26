Evraz начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении в Свердловской области

ТАСС, 26 ноября. Evraz начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия в Свердловской области, следует из сообщения компании.

"Evraz КГОК произвел первый взрыв рудного блока на новом Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд. Первая руда будет доставлена на новый рудоперегрузочный пункт СКМ. До конца года здесь планируется добыть около 200 тысяч тонн руды", - сказано в сообщении.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения, добыча руды на котором сократится и к 2030 г. составит менее 40 млн т ежегодно. Запасы железных титаномагнетитовых руд на Собственно-Качканарском месторождении, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа - 16,6%. Запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Реализация первой очереди проекта, согласно плану, потребует 6,4 млрд рублей вложений. Ожидается, что к 2024 году добыча составит 13 млн т руды в год.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 г. компания произвела 13,8 млн т стали.