В Китае запустили реактор третьего поколения "Хуалун 1" на АЭС в Фуцине

ШАНХАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Один из энергоблоков с реактором третьего поколения типа "Хуалун 1" на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь подключен к сети. Об этом говорится в сообщении Китайской национальной ядерной корпорации, размещенном в пятницу в ее аккаунте в мессенджере WeChat.

Подключение энергоблока номер пять произошло 27 ноября в 00:41 по местному времени (19:41 мск 26 ноября). В сообщении компании указывается, что после запуска все системы работали в штатном режиме и в пределах установленных параметров.

В настоящее время как в самом Китае, так и за рубежом идет сооружение пяти энергетических установок с такой же технологией. Работы по строительству реактора номер пять типа "Хуалун 1" на АЭС в Фуцине начались в 2015 году. Проектный срок его эксплуатации составляет 60 лет.

Реактор третьего поколения "Хуалун 1" является совместной разработкой Китайской национальной ядерной корпорации и Китайской генеральной корпорации ядерной энергетики, которая велась последние 30 лет.