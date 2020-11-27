МЧС продезинфицировало 45 тыс. объектов транспортной инфраструктуры из-за коронавируса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 45 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день силами чрезвычайного ведомства дезинфицировано около 80 тыс. социально-значимых объектов, в том числе более 45 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, с начала пандемии обработано около 10 тыс. км дорог и более 209 тыс. единиц техники. Так, накануне в Москве была проведена дезинфекция пассажирского вагонного депо Казанского вокзала. Специалисты обработали административные помещения, а также места общего пользования площадью 15 тыс. кв. м. Также в Брянской области сотрудники ведомства провели обработку троллейбусов, было продезинфицировано более 70 машин. С начала осени подвижной состав муниципального пассажирского транспорта обработан уже порядка 40 раз. Транспорт обработали также в Костроме.

МЧС в период пандемии коронавируса проводятся постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов.