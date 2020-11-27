Резидент ТОР "Камчатка" открыл крупнейший в регионе свинокомплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" ввел в эксплуатацию свинокомплекс "Лесной", крупнейшее в регионе животноводческое предприятие. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Компания "Агротек" в качестве резидента ТОР "Камчатка" инвестировало в создание животноводческого комплекса полного цикла около 156 млн рублей. Сегодня на предприятии создано 46 рабочих мест. Стоит отметить, что зерно для производства кормов поголовья выращивается агрохолдингом "Черниговский", который является резидентом приморской ТОР "Михайловский", а сами комбикорма из полученного урожая вырабатывает завод "Камчатская мельница", расположенный на ТОР "Камчатка". Это хороший пример формирования единой производственной цепочки среди резидентов, обеспечивающей стабильную работу предприятий и позволяющей более динамично развивать экономику региона", - сказал директор ООО "УК ТОР "Камчатка" (дочернее общество КРДВ) Артем Фирстов, которого цитирует пресс-служба.

Животноводческий комплекс расположен на 64-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Он занимает около 20 тыс. кв. метров и способен откармливать до 36 тыс. голов свиней в год. Производительность свинокомплекса позволит закрыть до 70% потребности региона в свинине, в том числе в сырье для производства колбас и мясопродукции. Рынок Камчатки почти полностью занят отечественной свининой, примерно 20% продукции - это мороженое мясо, остальное - охлажденная свинина местного производства.

В активы группы "Агротек" входят компания "Агротек", свинокомплекс "Лесной", экоферма "Сокоч", перерабатывающий мясокомбинат, убойный пункт, сеть розничных магазинов и предприятие по выращиванию зернобобовых для производства собственных кормов в селе Черниговка Приморского края. Сейчас на этих предприятиях трудятся более 700 человек.

По данным КРДВ, на ТОР "Камчатка" работают 109 резидентов. Инвесторы реализуют проекты с общим объемом заявленных вложений около 142 млрд рублей. Планируется создание порядка 9,9 тыс. новых рабочих мест. Фактически, резиденты уже вложили 16,3 млрд рублей и создали более 4 800 рабочих мест, введено в работу 21 предприятие.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что они должны иметь отдельную финансовую поддержку.