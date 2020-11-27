В Казани открылась первая "Сбер Еаптека" с доставкой и собственным хабом

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. "Сбер Еаптека" открыла в Татарстане первую аптеку с доставкой и собственным хабом. Первый заказ сделал президент Татарстана Рустам Минниханов, лекарства была направлены подопечным благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям и их семьям, передает корреспондент ТАСС.

Новая "Сбер Еаптека" открылась на улице Саид-Галеева в Казани. Помещение занимает площадь 582,8 кв. м, из которых на 370 кв. м располагается склад и 92 кв. м - торговый зал. Остальное отведено под курьерскую зону, подсобные и складские помещения. В ассортименте аптеки в Казани будет 18 тыс. лекарств и товаров для здоровья, аптека будет обслуживать более 1 тыс. заказов на доставку в день.

В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Для гостей провели экскурсию и рассказали об особенностях работы аптеки.

В течение ближайших двух лет "Сбер Еаптека" планирует открыть 10 аптек в Татарстане: пять в Казани, остальные - в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. После выхода на пиковые показатели каждая аптека будет создавать более 10 рабочих мест для персонала и более 50 - для курьеров.

Республика Татарстан - один из 20 регионов, в которых в этом году начнет работу "Сбер Еаптека". В декабре новые аптеки с доставкой откроются в Кирове, Симферополе, Петрозаводске, Костроме, Рязани, Пскове, Пензе, Великом Новгороде, Астрахани и Волгограде. В планах на 2021 год - запуск еще в 125 городах (200 точек). Всего в течение 2021 и 2022 годов планируется открытие 307 точек в 185 городах России.

"Сбер Еаптека" - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса насчитывает около 70 тыс. товаров, ежемесячное число активных пользователей "Еаптеки" превышает 4 млн, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учетом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение - 158%. В октябре Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании "Еаптека" и инвестициях в ее развитие.