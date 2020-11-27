Минфин приступил к созданию системы учета конфискованного имущества

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минфин России приступил к формированию нормативно-правовой базы для построения системы учета конфискованного имущества. Об этом говорится в материалах Минфина, размещенных на сайте министерства.

"Система облегчит контроль над имуществом, изъятым в собственность государства, позволит систематизировать имеющиеся данные", - приводятся слова главы департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Андрей Воронцов.

В материалах отмечается, что создавать правовую базу системы учета конфискованного имущества Минфин будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры РФ.

"Создание такой базы предполагает план мероприятий по созданию государственной информационной системы (ГИС) учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества. План мероприятий в ноябре утвердило правительство. В 2021-2022 годах, по плану, планируется разработать и принять закон о создании ГИС, а также внести необходимые изменения в подзаконные правовые акты. Создание и запуск самой системы планируется в 2023-2024 годах. Создать ГИС поручил президент РФ. Он поставил задачу обеспечить учет и прослеживаемость движения такого имущества на всех этапах распоряжения им", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, в работе над системой примут участие другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти: МВД, ФТС, ФССП, Минкультуры, а также Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

Создание государственной информационной системы возложено на Федеральное казначейство.