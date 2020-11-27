Бизнесменов могут обязать ликвидировать накопленный вред за свой счет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подготовлен законопроект об обязательствах собственников промышленных предприятий самостоятельно ликвидировать накопленный экологический вред. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен. Он будет внесен в декабре. Без экологического аудита никакие действия будет сделать нельзя", - сообщила она.

По словам Абрамченко, необходимость данного законопроекта подтверждает ситуация в Усолье-Сибирском, где после прекращения работы предприятий оказалось сразу 39 собственников, но ответственность не могла быть на кого-то возложена.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.