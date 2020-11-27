Нелегальных сигарет российского производства стало на треть меньше с введением маркировки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля нелегальной табачной продукции российского производства с момента введения 1 июля 2020 года запрета на торговлю немаркированными сигаретами снизилась примерно на треть. Об этом сообщило в пятницу исследовательское агентство "Бизнес аналитика ретейл трекинг" (БАРТ) со ссылкой на свое исследование, проведенное в октябре 2020 года.

"Первые результаты за три месяца полной прослеживаемости маркированных сигарет: доля пачек с брендами российских производителей с подозрительным (поддельным) акцизом составила менее 14%, то есть сократилась с 20% от всей нелегальной продукции в июне 2020 года", - сообщают авторы исследования.

По тем же данным, нелегальной продукции с учетом и российских, и зарубежных производителей также стало меньше. "Средняя доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ в октябре 2020 года составила 10,2%, что на 0,3 процентных пункта ниже по сравнению с июнем 2020 года (10,5%)", - говорится в сообщении.

Эксперты собирали информацию с пустых сигаретных пачек, найденных на улицах и других открытых пространствах (таких пачек собрали более 16 тыс. в 92 городах в 46 российских регионах). Для получения объективной картины сбор пачек вели по квотам, заданным для каждого города пропорционально проживающему там доле взрослому населению.

"Результаты исследования свидетельствуют, что маркировка работает на обеление рынка, и мы рассчитываем на дальнейшее снижение нелегального оборота. Напомню, что последние годы, до начала маркировки, объем нелегальной табачной продукции удваивался от года к году", - прокомментировал ТАСС исследование представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором маркировки товаров в России.

Сознательность производителей и потребителей

В ЦРПТ отмечают, что позитивный эффект от введения маркировки был бы невозможен без конструктивного взаимодействия с самой табачной отраслью, поддержавшей маркировку и выдвигающей свои инициативы, направленные на усиление контроля над нелегальными продажами сигарет.

"Мы уже видим и другие эффекты: в частности, после старта маркировки появились 18 новых компаний-производителей, которые ранее находились в тени, - это 60% от общего числа компаний, которые легально работали до маркировки, а также рост акцизных поступлений, перекрытие каналов поставок нелегальных сигарет силовыми и контрольно-надзорными органами", - сказал собеседник агентства.

Еще одна причина улучшения ситуации - сознательность потребителей, активно пользующихся мобильным приложением "Честный знак", которое позволяет проверить легальность продукции, подчеркивают в ЦРПТ.

"Здесь, конечно, большую роль играет и сам потребитель. Как показывает приложение "Честный знак", запрос на проверку легальности сигарет большой, людьми уже проверено около 2 млн пачек. Такой общественный контроль, конечно, способствует сжатию нелегального оборота", - сказали в ЦРПТ.

Данные о ввозе сигарет из ЕАЭС

В агентстве БАРТ отмечают, что высокая доля нелегальной продукции (на уровне 25-32%) сохраняется в некоторых приграничных регионах - вдоль западной и юго-западной границы России, а также вдоль границы с Казахстаном.

Еще одним результатом исследования стали данные о том, что объем нелегальной продукции, ввезенной в Россию из стран ЕАЭС, достиг 58%, это больше июньских данных на 8 процентных пунктов.

"Доля белорусских сигарет в этом объеме выросла до 89% - плюс 2 процентных пункта. Доля сигарет белорусского происхождения на рынке РФ увеличилась до 5,3% с 4,6% в июне 2020 года", - говорится в сообщении.

Также, по данным исследования, наибольшая доля нелегальных сигарет зафиксирована в российских городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. жителей.