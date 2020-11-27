Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотиками

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru", - говорится в сообщении.

О появлении рекламы наркотических сайтов ранее сообщила "Лига безопасного интернета".

В пресс-службе также сообщили, что для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google "проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей".

Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен, подчеркнули в ведомстве.