{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотиками

О появлении рекламы наркотических сайтов ранее сообщила "Лига безопасного интернета"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru", - говорится в сообщении.

О появлении рекламы наркотических сайтов ранее сообщила "Лига безопасного интернета".

В пресс-службе также сообщили, что для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещенную информацию Роскомнадзор также потребовал от Google "проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей".

Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен, подчеркнули в ведомстве.

Теги
Россия
Законопроект об оценке риска причастности юрлиц к подозрительным платежам внесен в Госдуму
Документом предлагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа ЗСК", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам
Читать полностью