ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей дефицитных онкопрепаратов ломустин и азатиоприн в соответствии с постановлением правительства о порядке установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"ФАС России согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата - ломустин и азитиоприн. Постановление правительства РФ № 1771 утверждает порядок установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации", - отмечается в сообщении ФАС.

Согласно данным базы решений и правовых актов, стоимость препарата "ломустин" согласована ФАС в размере 10 тыс. рублей за упаковку 20 капсул по 40 мг (ООО "Нанолек", Россия), "ломустин медак" - 37,172 тыс. рубля за упаковку 20 шт. по 40 мг (Medac GmbH, Германия). Кроме того, стоимость азатиоприна согласована в размере 380 рублей за упаковку. По данным ФАС, это позволит ликвидировать дефицит этих препаратов.

"Задача постановления заключается в том, чтобы компенсировать дефицит жизненно важных препаратов любой ценовой группы и обеспечить систему здравоохранения всеми необходимыми лекарственными препаратами. В случае, если Минздрав России и Росздравнадзор в соответствии с требованиями постановления № 1771 определяют дефицит по препарату в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН), и его причина - цена, оно позволяет индексировать эту цену на экономически обоснованный уровень, но не выше цен на эти же препараты, установленные в референтных странах", - отмечает заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

По словам Нижегородцева, цены на эти препараты были зарегистрированы еще в 2010 году на сильно заниженном уровне. Например, минимальная цена на ломустин в России была ниже в 10 раз по сравнению с ценами на него в европейских странах. "Это не позволило производителю осуществлять поставку препарата в Россию в нужном объеме", - поясняет он.

Препарат винкристин

"После пересмотра цен на препараты с МНН винкристин было установлено, что производителями были поданы в Минздрав России и Росздравнадзор некорректные сведения относительно перспектив объема ввода в гражданский оборот препаратов по текущим ценам", - указывают в ФАС.

Таким образом, Росздравнадзор не установил наличие дефицита препарата, соответственно у ведомства отсутствовало основание для индексации цен в рамках постановления.

"На этой неделе антимонопольное ведомство совместно с Минздравом России и Росздранадзором провели совещание с участием производителей винкристина по вопросу применения ими постановления №1771. В частности, до них была донесена информации о важности максимально корректной (консервативной) оценки возможностей собственного производства при текущих ценах. Именно от достоверности и корректности информации, которая представляется производителями в органы власти, во многом зависит качество решений и доступность жизненно важных препаратов для пациентов", - подчеркнул замглавы антимонопольного ведомства.

Отмечается, что в случае повторного поступления в ведомство документов для оперативного пересмотра цен на препараты с МНН винкристин, ФАС оперативно рассмотрит их в соответствии с требованиями постановления.

"При проведении экономического анализа представленных цен, ФАС России учитывает сведения о фактических и планируемых объемах производства препаратов при текущей цене регистрации. Эти сведения собираются Росздравнадзором со всех производителей препарата в рамках одного международного непатентованного наименования", - указывают в антимонопольном ведомстве.

Системный характер ухода препаратов с рынка

В ФАС отмечают, что текущая причина ухода препаратов с фармацевтического рынка носит системный характер и связана во многом с нерентабельностью их производства и поставок, которые были обусловлены фиксацией цен на них в период с 2010 по 2013 год. "То есть, речь идет о лекарственных препаратах, которые давно обращаются на рынке. Именно на предупреждение дефицита таких препаратов было направлено постановление правительства РФ", - указывают в антимонопольном органе.