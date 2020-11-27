Индексы в Нью-Йорке продемонстрировали умеренный рост

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу продемонстрировали умеренный рост.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones сразу после начала сессии вырос на 73,83 пункта (+0,25%), до отметки 29 946,30. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 10,83 пункта (+0,30%), до отметки 3 640,48. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 61,21 пункта (+0,51%), до 12 155,61.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,03%, до $45,24 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 1,57%, до $1 782,70 за тройскую унцию.

"На рынках на нынешней неделе царил оптимизм, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в США и на данные о положении дел в экономике, указывающие на возможность того, что ситуация с пандемией может сказаться на уровне доверия потребителей, - отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии. - Инвесторы с надеждой смотрят на будущий год, делая ставку на то, что вакцина [от коронавируса] позволит ограничить распространение COVID-19 и позволит нормализовать ситуацию в экономике".

"Число тех, кто испытывает надежду, превышает число тех, кто реалистично оценивает ситуацию, они считают, что ситуация в экономике восстановится и начнется экономический рост, - привела газета мнение руководителя департамента макростратегии компании Nordea Asset Management Себастьяна Гэли. - Но все дело в факторе времени: по-прежнему существуют серьезные проблемы, вызванные распространением коронавируса в США".