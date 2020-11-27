Fitch может изменить рейтинги ряда организаций в результате реформы институтов развития

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch может изменить рейтинги некоторых финансовых организаций в результате реформы оптимизации институтов развития, говорится в сообщении агентства.

"Реформа российских государственных институтов развития, направленная на значительную консолидацию в этом децентрализованном секторе, может повлиять на рейтинги некоторых организаций. Детали реформы, которые в частности касаются будущих структур собственности, пока не разглашаются. Fitch предпримет соответствующие рейтинговые действия, как только детали станут доступными", - сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналитики Fitch выделили шесть российских финансовых институтов с сильными политическими ролями. Среди них числятся три следующих банка: ВЭБ.РФ, Россельхозбанк и ДОМ.РФ, а также три лизинговые компании: "ВЭБ-лизинг", ГТЛК и Росагролизинг.

В агентстве отметили, что повышение рейтингов вышеперечисленных организаций произойдет в случае приобретения их учреждениями с более высокими рейтингами или усиления политической роли. В то же время ослабление значимости эмитента для российских властей или передача права собственности организации с более низким рейтингом могут привести к пересмотру рейтинга в сторону понижения.

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а каждый пятый ждет ликвидация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ.