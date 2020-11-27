"ПК Транспортные системы" Петербурга протестируют новый трамвай "Корсар" в Калининграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") протестирует в Калининграде низкопольный трамвай "Корсар", предназначенный для трамвайных путей шириной один метр. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия, на котором состоялась презентация новой модели.

"Двадцать седьмого ноября на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого (входит в "ПК Транспортные системы") в Санкт-Петербурге состоялась презентация новой модели трамвая "Корсар" для потенциальных заказчиков, - говорится в сообщении. - Первым городом, который испытает новый трамвай, станет Калининград. Во время презентации была достигнута договоренность о прохождении тест-драйва на улицах столицы самого западного региона России".

Трамвай "Корсар" - первый в России низкопольный двухсекционный трамвай, предназначенный для узкоколейных путей шириной один метр. Модель трамвая подходит для улиц Калининграда, Пятигорска, Евпатории, а также городов Европы. "Мы создали абсолютно новый продукт, не имеющий аналогов на российском рынке, - привели в пресс-службе слова президента компании Феликса Винокура. - Полностью низкопольных трамваев для узкоколейных трамвайных путей, ширина которых всего один метр, в России еще не делает никто".

В новых трамваях "Корсар" оборудованы системы климат-контроля, медиакомплексы для трансляции маршрутной информации, а также USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi роутеры. Использование алюминиевых сплавов в обустройстве интерьера делает новый трамвай пожаробезопасным и износостойким. Низкопольный подвижной состав предназначен, в первую очередь, для перевозки маломобильных групп населения, для легкого доступа в салон пассажиров с детьми.

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. "ПК Транспортные системы" серийно выпускает восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер".