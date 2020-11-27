В Чебоксарах до конца года установят 5,5 тыс. светильников

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. На объектах уличного освещения Чебоксар до конца 2020 года установят 5,5 тыс. светильников. Устаревшие лампы заменят в рамках первого этапа трехлетней программы по модернизации освещения, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"В 2020 году планируется заменить 9 тыс. устаревших ламп, 3,5 тыс. из них уже установлены. Работы планируют завершить к 25 декабря. Они в несколько раз долговечнее остальных ламп и могут прослужить минимум семь лет без замены светодиода", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, замена ртутных светильников на светодиодные позволит сэкономить около 24 млн рублей бюджетных средств в 2020 году. Модернизация уличного освещения в городе началась в 2016 году. За это время в Чебоксарах заменили более 4 тыс. ртутных светильников на светодиодные, что позволило сэкономить 7,6 млн рублей.

"При замене светильников нужно сразу корректировать уровень освещения и подбирать мощность ламп. Свет должен быть приятен человеческому глазу. Если разросшиеся ветки снижают освещенность территории, соответствующая работа по формированию кроны деревьев должна быть выполнена", - привела пресс-служба слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.