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Reuters: индексы в Токио продемонстрировали крупнейший месячный рост с января 1994 года

В течение ноября индекс Nikkei несколько раз обновлял свой максимум с 1991 года, последний раз это происходило 24 ноября

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в ноябре в среднем продемонстрировали крупнейший месячный рост с января 1994 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Как отметило агентство, в течение ноября индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, несколько раз обновлял свой максимум с 1991 года, последний раз это происходило 24 ноября. По итогам сегодняшних торгов он поднялся на 0,79% по сравнению с уровнем 27 ноября, до отметки 26433,62 пункта.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что позитивный тренд на площадке в Токио связан с тем, что инвесторы ожидают в будущем успешную разработку вакцины от нового коронавируса, а также завершение процесса передачи власти новой администрации в США.

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