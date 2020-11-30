Треть россиян заявили о готовности перейти к цифровым банковским услугам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россияне считают, что на фоне развития цифрового банкинга традиционные банковские отделения останутся и через 10 лет, но более половины (58%) опрошенных граждан ожидают сокращения их числа. Об этом сообщается в исследовании международной платежной системы Mastercard.

"В то время как распространение цифрового банкинга возрастает с каждым годом, абсолютное большинство россиян (90%) и европейцев (85%) по-прежнему считают, что традиционные банковские отделения будут существовать и через 10 лет. Однако более половины опрошенных в России (58%), считают, что их количество сократится", - говорится в исследовании.

В Mastercard отмечают, что традиционные банки все чаще стали предлагать электронные услуги, чтобы удержать клиентов. При этом 30% респондентов в РФ сообщили о готовности перейти от традиционных банковских услуг к цифровым в течение следующего года.

Вместе с этим пандемия коронавируса способствовала стремительной цифровизации жизни, повысив интерес россиян и европейцев к цифровому банкингу, электронным услугам и приложениям. "Рост внимания к цифровым технологиям выражается в их активном использовании. Около половины россиян (55%) и европейцев (42%) сообщают, что с началом пандемии стали чаще совершать финансовые операции онлайн или через приложения - в основном из-за простоты и скорости проведения операций", - свидетельствуют данные опроса.

Однако 39% пользователей банковских услуг в России и более половины (52%) в Европе утверждают, что в их случае пандемия не повлияла на частоту использования таких сервисов, и всего 6% опрошенных говорят, что стали реже пользоваться цифровым банкингом по сравнению с 2019 годом.

В ходе онлайн-исследования, которое проходило с 18 по 27 сентября 2020 года в 12 странах Европы, были опрошены более 9600 респондентов старше 18 лет, в том числе 1000 жителей России.