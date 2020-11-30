Средний размер лимита по кредитным картам в России вырос в октябре на 7%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средний размер лимита по кредитным картам в РФ вырос на 7%, до 67,2 тыс. рублей в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем данный показатель снизился на 1,5%.

"С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - При этом необходимо отметить, что в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. А таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов".

В октябре самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (95,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (81,4 тыс. рублей), Московской области (79,6 тыс. рублей) Наибольший рост среднего размера лимита в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа была зафиксирована в Республике Татарстан (+25,7%), Омской области (+22,4%), Удмуртской Республике (+19,8%). Теми немногими регионами, в которых данный показатель снизился, оказались Москва (-8,3%), Санкт-Петербург (-7,6%), Республика Крым (-4,8%), Московская (-2,5%) и Новосибирская (-0,1%) области.