Росстат намерен расширить выборку товаров для расчета индекса потребительских цен

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Росстат благодаря технологиям искусственного интеллекта планирует расширить выборку для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) с 520 до 1 тыс. товаров и услуг. Это следует из презентации ведомства "Приоритетные проекты использованием технологий искусственного интеллекта" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно презентации, сейчас для расчета ИПЦ ежемесячно обследуются 520 товаров и услуг (700 тыс. ценовых котировок), еженедельно - 100 товаров и услуг. В связи с внедрением технологий искусственного интеллекта на основе данных контрольно-кассовой техники планируется расширить выборку до 1 тыс. товаров и услуг (миллионы котировок), а также еженедельно рассчитывать инфляцию по полному кругу товаров. Кроме того, Росстат намерен формировать специфические корзины потреблений с региональной привязкой.

В ведомстве считают, что это повысит доверие к данным официальной статистики, а также позволит оперативно мониторить цены с рестроспективой.

В презентации отмечается, что для внедрения новых технологий расчета ИПЦ потребуется дополнительно 100 млн рублей в 2022-2023 годах, в 2021 году уже предусмотрено на эти цели 105 млн рублей.

При этом в Росстате подчеркивают, что сама методология расчета ИПЦ не меняется, внедряются лишь новые инструменты работы с источниками данных.

В июне Росстат сообщал, что планирует с 2021 года использовать новые источники данных для расчета индекса потребительских цен. Инфляцию могут начать рассчитывать с помощью прямого получения информации о ценах в магазинах сетей из их информационных систем.