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Мишустин: РФ считает перспективным развитие в ШОС взаиморасчетов в национальных валютах

Премьер-министр также заявил, что принятие программы развития дорожной инфраструктуры в рамках Шанхайской организации сотрудничества необходимо ускорить

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия считает важным разрабатывать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) независимые от доллара способы расчетов и, в частности, расширять практику взаиморасчетов в национальных валютах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на проходящем в понедельник в формате видеоконференции заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС.

"Важная тема - это разработка альтернативных, независимых от доллара способов расчетов, - указал Мишустин. - Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах".

По словам главы российского кабмина, необходимо "выйти на согласованное решение по этому вопросу и после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС".

Программа развития дорожной инфраструктуры

Мишустин также заявил, что принятие программы развития дорожной инфраструктуры в рамках Шанхайской организации сотрудничества необходимо ускорить, сейчас ее подготовка затягивается.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура играет "важнейшую роль в развитии объединения".

"Нужно как можно скорее найти развязки для принятия программы развития дорог ШОС, - указал Мишустин. - Ее подготовка, к сожалению, затягивается".

Он также отметил, что Россия считает первостепенной задачей открытие до конца 2020 года шести маршрутов международных автоперевозок. "Они предусмотрены соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, - уточнил глава российского кабмина. - Россия делает все необходимое, чтобы воплотить в жизнь такие договоренности".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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