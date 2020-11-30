Мишустин заявил, что необходимо исключить попытки ряда стран обходить нормы ВТО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) должны соблюдать взятые на себя обязательства и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник.

По его словам, современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества, и "в нынешней ситуации всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации".

"Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение ее правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств, исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - заявил российский премьер.

Он признал, что "безусловно, организация не идеальная, нуждается в реформировании, но сейчас это единственный механизм защиты торговых и экономических интересов". По словам Мишустина, "нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми государствами для усиления протекционистских мер".

"Предлагаю выступать по этим вопросам с согласованной позицией, в том числе в рамках подготовки к 12-й министерской конференции ВТО, которая запланирована на июнь 2021 года в Казахстане", - резюмировал российский премьер.