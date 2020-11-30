Резидент "Сколково" получил инвестиции от IBS на развитие цифровых ферм

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Сити-фермер", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", получила инвестиции от компании IBS - ключевого технологического партнера лидеров российского бизнеса и государственных структур. Партнерство позволит усилить продвижение решений "Сити-фермер" на российском рынке, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Ожидается, что сотрудничество с командой IBS добавит компании "Сити-фермер" технологическую и методологическую компетенцию по организации сервисной поддержки клиентов ферм, а также по развитию интеллектуальных систем контроля за процессами выращивания. Преимущества маркетинговых и sales-каналов IBS позволят усилить продвижение решений "Сити-фермер" на рынке", - говорится в сообщении.

"Сити-фермер" занимается производством и обслуживанием цифровых сельскохозяйственных ферм. Управление поливом, вентиляцией, освещением, увлажнением и другими процессами происходит в дистанционном режиме с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволяет максимально эффективно планировать урожаи и сроки их получения. В настоящее время цифровые фермы уже успешно себя зарекомендовали при выращивании грибов, салата и зелени. Компания планирует расширить ассортимент выращиваемых на цифровых фермах продуктов.

"Партнерство нашей молодой компании с IBS, одним из технологических лидеров, открывает перед нами новые возможности для динамичного развития и реализации концепции цифровых ферм и фабрик продуктов на весьма перспективном рынке агротеха. Репутация IBS, отраслевая экспертиза и налаженные отношения с клиентами позволят нам максимизировать эффект от наших разработок на российском рынке", - сказал директор и основатель компании "Сити-фермер" Виктор Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам проектного менеджера кластера биомедицинских технологий "Сколково" Софьи Ромащенко, интерес глобального лидера IT-индустрии компании IBS к проекту "Сити-фермер" закономерен, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"В ближайшие годы увеличатся темпы цифровизации растениеводства. Реализация масштабных проектов невозможна без автоматизации процессов и повышения контроля качества продукции. Современный потребитель стал более требовательным и хочет быть уверен в безопасности продуктов. Сотрудничество между компаниями позволит стартапу выйти на новый технологический уровень и в конечном итоге повысить спрос на продукцию", - цитирует Ромащенко пресс-служба.