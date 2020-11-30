В завод кормовой муки и жира под Липецком вложат 2,1 млрд рублей

ТАСС, 30 ноября. Компания "АСК", которая намерена запустить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" завод по выпуску муки и жира для кормовых добавок, увеличила инвестиции в проект с 1,2 до 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС специалист управления инвестиций и инноваций Липецкой области Вера Дешевых.

"Завод по переработке побочных продуктов [животноводства] на территории особой экономической зоны "Липецк" увеличивает объем заявленных ранее инвестиций до 2,1 млрд рублей", - сказала Дешевых.

Ранее "АСК" заявляла об инвестициях в проект в сумме 1,27 млрд рублей и намеревалась выпускать в ОЭЗ "Липецк" 15 тыс. т кормовой муки и 3,3 тыс. т животного жира в год.

Компания "АСК" стала резидентом ОЭЗ "Липецк" в январе 2020 года, она намерена построить завод по выпуску муки и жира для кормовых добавок, который станет первым в регионе предприятием по переработке отходов животного происхождения. На данный момент на территории Липецкой и соседних областей нет мощностей по переработке подобных отходов. На заводе будет создано более 100 рабочих мест.

"Старт строительства запланирован на март 2021 года. Ввод в эксплуатацию и коммерческий выпуск продукции [планируется] во втором квартале 2022 года", - сообщила представитель Управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает свыше 60 компаний-резидентов из ряда стран. В ОЭЗ производят медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 26 заводов, вложив почти 70 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций в более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано более 4,5 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.