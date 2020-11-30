В Белоруссии заявили, что поддерживают создание в ШОС самостоятельной финансовой структуры

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) финансового института, не зависящего от решений западных структур, могло бы способствовать обеспечению финансовой и экономической безопасности стран - членов ШОС и ее партнеров. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в понедельник на заседании Совета глав правительств стран ШОС.

"Для ШОС как одной из наиболее многочисленных и влиятельных организаций весьма актуален вопрос финансовой и экономической безопасности. Считаем весьма востребованным в нынешних условиях создание полноценного финансового института, не зависящего от решений и действий западных структур", - отметил он.

По словам Головченко, главными направлениями деятельности этого института могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития. Он отметил, что эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Как подчеркнул глава правительства, Белоруссия готова расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС. "Беларусь активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях. Мы заинтересованы в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС", - отметил он.

В этой связи, продолжил Головченко, необходимо подумать над созданием в ШОС отдельного механизма, предусматривающего регулярные встречи, совещания по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям. "Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере", - указал белорусский премьер.

Головченко отметил, что Белоруссия готова подключаться ко всем механизмам и проектам в рамках ШОС. "Мы поддерживаем работу стран-членов над новой редакцией положения о статусе наблюдателя при ШОС, которое позволит расширить полномочия и уровень вовлеченности в программы и процессы стран-наблюдателей и партнеров по диалогу", - заключил он. Белоруссия является наблюдателем в ШОС.