Цыденов попросил Путина помочь со строительством защитной дамбы в Улан-Удэ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Дамба на главном притоке озера Байкал - реке Селенге нужна городу Улан-Удэ, чтобы защитить от наводнения 48 тыс. человек. Об этом сказал в понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече в онлайн-формате с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас вопрос касается строительства защитной дамбы в городе Улан-Удэ. Город стоит на реке Селенга, основной приток Байкала. Два последних года у нас достаточно критичный подъем воды. Раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП [федеральной целевой программе] "Охрана озера Байкал", но в 2017 году в связи с отсутствием ПСД [проектно-сметной документации] исключили. Сейчас мы ПСД подготовили и просили бы Вашего поручения, чтобы мы с правительством уже в рамках нацпроекта "Экология" этот вопрос просмотрели", - сказал Цыденов.

Он отметил, что последнее крупное наводнение в Улан-Удэ было в 1993 году. "Если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тыс. жителей живет, там порядка 13 тыс. домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, порядка 319 млрд рублей", - уточнил глава Бурятии.

В августе 2020 года Цыденов обращался к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать финансированием проект по строительству дамбы в Улан-Удэ. Тогда он заявил, что "цена вопроса - 6,5 млрд рублей на пять лет поэтапной работы".

Через Улан-Удэ протекает крупная река Селенга - главный приток озера Байкал.