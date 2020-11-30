МЭР создало рабочую группу для подготовки дорожных карт по реформе институтов развития

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с Минфином, ВЭБ.РФ и другими ведомствами приступили к подготовке дорожных карт по реформированию институтов развития, которые планируется представить в кабмин к 4 декабря, для этого в Минэкономразвития создана рабочая группа. Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что рабочую группу возглавила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. "На площадке рабочей группы планируется рассмотреть корпоративные вопросы, определить порядок и способ передачи институтов. Кроме того, будет обсуждаться возможная корректировка законодательной и нормативно-правовой базы, документов стратегического планирования, а также предложения о порядке доведения до институтов развития бюджетных средств, в том числе на реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, первое заседание состоится в ближайшие дни, там будут заслушаны соответствующие предложения ведомств. После проработки они будут направлены в аппарат правительства.