Кабардино-Балкария направила на борьбу с коронавирусом 1,7 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направили 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник министр финансов региона Елена Лисун на пленарном заседании регионального заксобрания.

"Расходы по итогам девяти месяцев 2020 года на мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции составили в республике 1,7 млрд рублей: средства федерального бюджета - 1,1 млрд, регионального - 599 млн рублей. Из них 1,4 млрд рублей пошли на здравоохранение (оплата труда медицинских работников, приобретение медикаментов, оборудования, обеспечение и создание коечного фонда)", - сказала Лисун, докладывая депутатам об исполнении республиканского бюджета за девять месяцев.

По ее данным, фактическое поступление доходов в бюджет КБР за девять месяцев 2020 года составило 33,2 млрд рублей, темп роста к аналогичному уровню прошлого года - 134,5%. "Из них налоговые и неналоговые доходы на 1 октября составили 8,2 млрд рублей, поступления по налоговым доходам в целом в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составили 96,1%, исполнены они в объеме 7,7 млрд рублей", - уточнила министр. Бюджет региона получил 25 млрд рублей безвозмездных поступлений с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года в 154,8%. Расходы республиканского бюджета по итогам января-сентября составили 31,1 млрд рублей. "77% расходов были направлены на социально значимые статьи - социальные выплаты населению выросли в три раза, расходы на медикаменты выросли на 47%", - констатировала Лисун.

Профицит бюджета КБР за девять месяцев составил 2 млрд рублей. По состоянию на 1 октября объем госдолга был равен 7,8 млрд рублей (по банковским кредитам задолженности у республики нет, по бюджетным кредитам - 7,5 млрд рублей).

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, в КБР по состоянию на 30 ноября проведено 291 720 исследований путем тестирования (за сутки плюс 2 827), выявлено 12 713 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 93). Из числа заболевших выздоровели 10 027 (за сутки плюс 126) человек, умерли 215 пациентов (за сутки два человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 432 пациента (как с подтвержденными, так и с не подтвержденными тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 86. Всего в регионе работают девять госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, развернуто 1 859 коек.