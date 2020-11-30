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Резиденты ТОР "Столица Арктики" смогут иметь филиалы в других регионах РФ с 1 января

Сейчас в качестве резидентов ТОР "Столица Арктики" зарегистрированы три компании, еще одна заявка находится на рассмотрении

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Резидентам территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с 1 января 2021 года законодательно будет разрешено иметь филиалы за пределами Мурманской области. Об этом сообщила в понедельник заместитель губернатора Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве региона.

"Произошли изменения в федеральном законодательстве для резидентов ТОР. С 1 января 2021 года резиденты ТОР вправе иметь филиалы и представительства в пределах других ТОР, для нас это возможность расширить кооперацию с дальневосточными регионами и создавать новые производственные цепочки между субъектами Российской Федерации", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что в настоящее время в качестве резидентов ТОР "Столица Арктики" зарегистрированы три компании: "Новатэк Мурманск", "Ренейсанс Арктик" и "Терминал Ударник". Еще одна заявка находится на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях городского округа "Город Мурманск" и муниципального образования "Кольский район" Мурманской области 12 мая 2020 года, расширена 29 августа 2020 года.

Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, в последующие 5 лет - 12%, полное освобождение от налога на имущество в течение первых 5 лет и от налога на землю в течение трех лет.

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