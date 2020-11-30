Авиарейс между Томском и Улан-Удэ будет запущен в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ред Вингс" (Red Wings) запустит в 2021 году регулярные рейсы по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтранса Бурятии.

"Авиакомпания "Ред Вингс" будет выполнять регулярные рейсы в 2021 году по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ на воздушных судах "Суперджет-100" (SSJ-100) в компоновке 100 кресел экономического класса по социально доступным тарифам (8 055 рублей) в рамках постановления правительства РФ о субсидировании региональных воздушных перевозок", - сообщили в министерстве.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю в течение всего 2021 года.

"Включение маршрута Улан-Удэ - Томск в перечень субсидируемых маршрутов стало возможным благодаря решениям главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Томской области Сергея Жвачкина о софинансировании маршрута из региональных бюджетов, - отметили в Минтрансе республики. - Полетным заданием авиакомпании "Ред Вингс" запланировано продолжение рейса до города Екатеринбург".

У Улан-Удэ с Томском и Екатеринбургом есть социальная связь: большое количество студентов из Бурятии обучается в Томском государственном университете, Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, а также в Уральском государственном юридическом университете.

"Проект развития межрегиональных авиаперевозок минуя московский авиационный узел с использованием значительного парка новой отечественной авиатехники был представлен и одобрен на совещании в мае 2020 года по вопросам авиастроения и гражданской авиации, проведенном президентом России Владимиром Путиным", - добавили в министерстве.

Субсидируемые рейсы

Росавиация включила в число субсидируемых авиарейсов в 2021 году семь маршрутов из Улан-Удэ. По специальным тарифам в следующем году будут выполняться рейсы из столицы Бурятии в Красноярск, Читу, Благовещенск, Якутск, Хабаровск, Томск и в поселок Хужир на острове Ольхон на Байкале, который находится на территории Иркутской области. Кроме того, субсидируемыми тарифами можно будет воспользоваться при перелете из Иркутска в поселки Нижнеангарск и Таксимо, которые находятся на севере Бурятии.

Субсидирование региональных авиаперевозок из федерального бюджета ведется с конца 2013 года, когда было утверждено соответствующее постановление правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. На Дальневосточный федеральный округ объем финансирования в 2020 году составляет 5,8 млрд рублей. Ранее первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что Минтранс РФ планирует увеличить финансирование субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток на 2,4 млрд рублей ежегодно.