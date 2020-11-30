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Мишустин назначил Дахновского торгпредом России в Китае

Ранее он занимал аналогичную должность в Сингапуре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Дахновского торговым представителем РФ в Китайской Народной Республике. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Дахновского Алексея Виталиевича торговым представителем РФ в Китайской Народной Республике, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении. Ранее Дахновский занимал должность торгпреда в Сингапуре.

Другим распоряжением премьера от должности торгпреда в Китае в связи с истечением срока служебного контракта освобожден Сергей Инюшин, который занимал этот пост с 2018 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай
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