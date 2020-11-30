Сбербанк ожидает, большинство нефинансовых бизнесов группы станут безубыточными к 2023 г.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк ожидает, что на горизонте реализации новой трехлетней стратегии большинство нефинансовых бизнесов группы станут безубыточными. Об этом сообщила финансовый директор группы Александра Бурико в ходе презентации новой стратегии "Сбера".

"Одна из основных финансовых целей стратегии - это рост выручки цифровых нефинансовых бизнесов экосистемы более чем на 100% ежегодно. <…> Мы ожидаем, что большинство нефинансовых бизнесов "Сбера" станут безубыточными к 2023 году", - отметила она.

Бурико также сообщила, что банковский бизнес будет играть ключевую роль в экосистеме "Сбера" на горизонте реализации новой стратегии группы.

"Банковский бизнес продолжит играть ключевую роль в экосистеме "Сбера" и на него будет приходиться порядка 70% чистого операционного дохода в 2023 году", - отметила она.