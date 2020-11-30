Шведский провайдер сети 5G в Литве объяснил геополитикой отказ от продукции Huawei

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Провайдер сети 5G в Литве - телекоммуникационная компания Telia Lietuva, являющаяся дочкой шведской Telia, - отказался от оборудования китайской компании Huawei из геополитических соображений. Об этом в понедельник агентству BNS заявил глава Telia Lietuva Дон Стромберг.

"Причиной, по которой мы отказались от Huawei, стала геополитическая ситуация. Мы поняли, что сейчас самое подходящее время это сделать, поскольку [шведский телекоммуникационный концерн] Ericsson является хорошим стратегическим партнером", - приводятся в сообщении его слова. Telia развивает с Ericsson стратегическое партнерство.

На вопрос, есть ли в решении об отказе от оборудования Huawei экономическая логика, Стромберг ответил, что "это была комбинация", связанная с технологическими переменами.

Еще в 2019 году группа депутатов парламента Литвы призвала законодательно закрепить отказ от использования оборудования Huawei, которое якобы может служить целям несанкционированного сбора информации. Тогда же министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что оборудование и технологии Huawei в системе военного ведомства не используются, не будет их там и впредь. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что намерения любых партнеров, в том числе китайского бизнеса, вкладывать средства в стратегически важные инфраструктурные объекты обставлены с литовской стороны определенными условиями. По его словам, для стратегически важных сегментов у Литвы есть своего рода фильтр.