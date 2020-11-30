Инвестиции в газификацию Тверской области до 2025 года составят 15,9 млрд рублей

ТАСС, 30 ноября. Объем финансирования программы газификации Тверской области на период 2021-2025 годов, разработанной властями региона и компанией "Газпром", составит 15,9 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам участия в совещании по концепции газификации регионов, которое провел зампред правительства РФ Александр Новак.

"На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 млрд рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

По данным пресс-службы, в 2021 году в Тверской области планируется завершить строительство газопроводов до поселка Жарковский, населенных пунктов Калязинского, Старицкого районов, Осташковского городского округа. В 2022 году газопровод протянут до Красного Холма, Молоково, объектов Старицкого, Сонковского районов, предусмотрено техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.

К 2025 году в общей сложности должны быть возведены межпоселковые газопроводы и сети 10 районов юго-запада и северо-востока региона. "Всего планируется построить 148 км газопроводов-отводов, проложить свыше 1,1 тыс. км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. квартир и домовладений", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что газа нет в 13 из 42 муниципальных образований региона. В программу газификации на 2020-2021 годы войдут населенные пункты на юго-западе и северо-востоке региона. Ее реализация позволит увеличить уровень газификации области с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году. В начале ноября правительство области приняло решение на 17-19% увеличить долю софинансирования из бюджета региона программы газификации муниципальных образований. Это позволит районам снизить собственные расходы по данному направлению.