WSJ: власти США готовят еще четыре антимонопольных иска к Facebook и Google

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти США готовят дополнительно еще четыре иска по обвинению компаний Facebook и Google в нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным этих источников, новые иски могут быть предъявлены уже в конце января следующего года. В обоих случаях речь идет о том, каким образом технологические гиганты добивались доминирующих позиций в различных сегментах интернета.

Как следует из публикации, Федеральная торговая комиссия США намеревается "в ближайшие дни" получить санкцию на иск к Facebook из-за подавления конкуренции за счет приобретения соцсети Instagram и приложения WhatsApp. Комиссия в настоящее время решает, в какой суд обращаться. Как отмечает газета, рассмотрение жалобы в административном суде предоставит Федеральной торговой комиссии определенные преимущества. А в федеральном окружном суде иск может быть объединен со схожими исками, поданными Министерством юстиции, которое в США выполняет также функции генеральной прокуратуры.

В июле прошлого года стало известно о том, что американские власти начинают масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства были разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занялся Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

6 октября подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США опубликовал 449-страничный доклад по итогам проводимого в течение 16 месяцев расследования, в котором пришел к выводу о том, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику на рынке, подрывая тем самым конкуренцию. По мнению законодателей, Конгресс должен внести изменения в антимонопольное законодательство, чтобы исправить ситуацию с интернет-гигантами.

20 октября Министерство юстиции США предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии.