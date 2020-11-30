Кабмин утвердил расширение ТОР "Камчатка" для создания международного соколиного центра

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации. "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Пункт 1 после слов "Карагинский муниципальный район" дополнить словами "Мильковский муниципальный район", - говорится в тексте документа.

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, на территории района планируется создание международного соколиного центра "Камчатка". Проект реализуется при поддержке Фонда Росконгресс и инвестиционной платформы Фонда Росконгресс "РК-Инвестиции".

По данным министерства, в качестве потенциального резидента ТОР свой проект уникального международного центра реабилитации, репродукции и сохранения редких хищных видов птиц представил ООО "Соколиный центр "Камчатка". Предполагается, что Центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород обеспечит создание дополнительно не менее 55 рабочих мест и привлечет не менее 1,25 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов и во внебюджетные фонды с 2020 года по 2033 год составят около 2,03 млрд рублей, уточнили в Минвостокразвития.

"Согласно поручению президента Российской Федерации, с 1 сентября в Мильковском районе началась практическая реализация проекта: ведутся подготовительные работы на площадке, завершаются проектные изыскания, в ближайшее время начнется фаза капитального строительства", - уточняется в сообщении.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, сегодня в рамках ТОР "Камчатка" проекты реализуют 109 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций - более 141 млрд рублей. Планируется, что будет создано около 10 тыс. новых рабочих мест, из которых уже появились более 4,8 тыс.