Оптовые цены на лососевые в центральных регионах РФ выросли на 1,6-2% перед Новым годом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оптовые цены на лососевые виды рыб в центральных регионах России выросли на 1,6-2% за неделю в преддверии роста спроса перед Новым годом. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В центральных регионах незначительно укрепились цены на лососевые в ожидании роста потребительского спроса в преддверии Нового года; кета - 310 руб./кг, +1,6%, горбуша - 245 руб./кг, +2%", - отмечается в сообщении.

В то же время, по данным ведомства, оптовая стоимость минтая в центре России за неделю снизились на 1%, до 101 руб./кг после бурного роста цен в последние недели. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы не изменились. В Дальневосточном регионе снижались цены на минтай (90 руб./ кг, -3,2%) и камбалу (58 руб./кг, -3,3%) под влиянием роста предложения с промысла и проблем с реализацией продукции на внешних рынках из-за карантинных ограничений. Цены на другие виды мороженой рыбы, в основном, сохраняли стабильность. На Северо-западе положительная динамика складских запасов на фоне ослабления внутреннего и экспортного спроса способствовала удешевлению трески (203 руб./кг, -1%), пикши (142 руб./кг, -0,7%), скумбрии (130 руб./кг, -5,8%) и сельди (75 руб./кг, -2,6%).

В Росрыболовстве также отметили, что розничные цены продолжили повышаться. В период с 17 по 23 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,5%. По сравнению с началом года цены увеличились на 3,9%.

За январь - октябрь 2020 года объем экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 6,3%, а его стоимость снизилась на 2,5%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта - мороженой рыбе - уменьшились на 10,5%. Объем импорта сократился на 10%, а его стоимость - на 10,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 8,3% и 10,2%, а на рыбу мороженую - увеличились на 1,3%.