США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Airways

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлили в очередной раз срок действия ограничительных мер, введенных ранее в отношении иранской авиакомпании Mahan Airways, а также ряда работавших с ней в прошлом фирм, которые базируются в Великобритании, Иордании, Ираке, ОАЭ, Сирии, Турции и Франции. Об этом говорится в уведомлении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, размещенном в понедельник в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как поясняется в извещении, речь идет о запрете на продажу этим в общей сложности 12 организациям американской авиационной техники и запасных частей к ней. Таким образом, продлевается соответствующее распоряжение от 29 мая. "Данное распоряжение незамедлительно вступает в силу. Оно остается в силе в течение 180 дней", - говорится в тексте документа. Подписал его исполняющий обязанности помощника министра торговли, курирующего вопросы экспортного контроля, Ли Смит.