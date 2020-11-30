Банк международных расчетов включил три компании из России в лидеры цифрового кредитования

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк международных расчетов (БМР) включил "МТС банк", "Яндекс" и OZON в число лидеров цифрового кредитования. БМР представил обновленный список в своем отчете BIS Working Papers, говорится в сообщении пресс-службы "МТС банка".

"Банк международных расчетов включил три российские компании - "МТС банк", Ozon и "Яндекс" в группу лидеров бигтех-кредитования на рынке цифровых услуг наряду с такими игроками, как Amazon, Alibaba, Apple, Facebook и Google", - отмечается в сообщении.

Под бигтех-кредитованием имеется в виду выдача кредитов технологическими гигантами.

БМР расширил группу до нескольких десятков компаний, которые занимают лидирующие позиции на региональных рынках цифровых услуг.

"Трехлетняя стратегия группы МТС подразумевает предоставление абоненту множества цифровых сервисов за пределами телекоммуникационных услуг. Так, в 2019 году финансовые сервисы стали второй по значимости вертикалью в сильной экосистеме МТС. Каждый четвертый кредит в "МТС банке" выдавался в 2019 году благодаря успешной совместной работе команды банка и центра Big Data МТС", - приводит пресс-служба слова руководителя кластера розничного кредитования "МТС банка" Ивана Барсова.

По его словам, продажи кредитов наличными утроились, портфель розничных кредитов удвоился по сравнению с 2018 годом, в свою очередь, на треть снизились риски невозврата кредита. "Банк продолжает активно внедрять финансовые продукты в цифровые витрины МТС и создавать персонализированные предложения клиентам МТС", - добавил он.

БМР является международной финансовой организацией, которая выполняет функцию "банка центральных банков".