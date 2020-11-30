Власти Китая включили Tesla Model Y в программу государственных субсидий

ШАНХАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и информатизации КНР включило произведенные в стране электромобили компании Tesla Model Y в обновленный список моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии, которые охватываются государственной программой субсидирования. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс "Panpay".

Соответствующая программа предусматривает освобождение от налога на приобретение моделей, включенных в утвержденный властями список. В данном случае речь идет о Tesla Model Y, которая будет производится на предприятии компании в Шанхае.

Эта модель местной сборки на рынок пока не поступила. Ее производство американская компания планирует наладить на заводе в Шанхае в 2021 году. Соответствующая сборочная линия достраивается.

В Китае с 2009 года были инициированы программы поддержки производителей электромобилей, включающие налоговые льготы и субсидии, которые позволяют снизить стоимость продукции для покупателей. Согласно установленным в 2020 году нормам, на государственные субсидии могут претендовать транспортные средства с предпродажной ценой в пределах 300 тыс. юаней (около $45,6 тыс).

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Tesla официально заявляла о своих планах постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей. Первая очередь предприятия Tesla, расположенного в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года.

На этих мощностях собирается электромобиль Model 3 в нескольких комплектациях. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).