В развитие промпарка Ставрополя вложили 1,2 млрд рублей за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти и инвесторы за пять лет вложили 1,2 млрд рублей в развитие краевого индустриального парка "Мастер" в Ставрополе. За это время на территории парка разместили 55 предприятий, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"В создание которого (краевого индустриального парка "Мастер" - прим. ТАСС) с 2016 года было вложено 1,2 миллиарда рублей, включая бюджетные средства и деньги оператора. За пять лет на площадке парка "Мастер" создано 55 предприятий с численность работников более 600 человек", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве отмечают, что создание региональных индустриальных парков позволяет привлекать дополнительные инвестиции в регион. "Мы положительно оцениваем опыт использования регпарков для развития малого и среднего предпринимательства, ищем возможности для создания в крае новых подобных объектов. Поэтому просим сохранить на федеральном уровне соответствующие механизмы поддержки", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова по итогам круглого стола о поддержке бизнеса с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году как первый в крае частный индустриальный парк, впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки). "Мастер" создается на базе завода "Автоприцеп-КАМАЗ", площадь производства которого превышает 120 тыс. кв. м. На территории завершается создание третьей очереди парка.