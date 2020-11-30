Китай завершил прокладку железнодорожной магистрали Муданьцзян - Цзямусы на границе с РФ

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Китайская компания China Railway завершила прокладку путей для высокоскоростной железнодорожной магистрали между городами Муданьцзян и Цзямусы в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

По его данным, общая протяженность линии составляет 370 км. В ее состав входят более 30 тоннелей и около сотни мостов. Максимальная скорость движения поездов на этой магистрали составит 250 км/ч. При этом она спроектирована с учетом местного климата и способна функционировать при морозах до 30 градусов Цельсия ниже нуля, а также в условиях метелей и снегопадов.

Как отмечает агентство, прокладка путей была завершена на 23 дня ранее положенного срока. Согласно планам властей, регулярное пассажирское сообщение между городами начнется в сентябре 2021 года. С введением в эксплуатацию скоростной магистрали время в пути между Муданьцзяном и Цзямусы будет сокращено с 7 часов 21 минуты до 1 часа 45 минут.

Линия Муданьцзян - Цзямусы начала строиться в 2016 году. После завершения строительства она станет самой северной линией ВСМ на территории Китая.

Общая протяженность железных дорог на территории КНР к концу июля текущего года достигла около 141,4 тыс. км, из них протяженность ВСМ составила около 36 тыс. км.