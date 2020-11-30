Непотраченные по нацпроектам средства направят в резервный фонд правительства

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов. Неизрасходованные до начала декабря средства будут перечислены в резервный фонд правительства, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года. <...> Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" установлен крайний срок - 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение начнет действовать с 1 декабря", - указывается в сообщении.

В результате зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя деньги будет запрещено перебрасывать на другие цели. "Согласно постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд правительства", - уточнили в пресс-службе.

В кабмине подчеркнули, что постановление позволит "наладить бюджетную дисциплину, нарастить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач".