Британский ретейлер, владеющий брендом Topshop, начал процедуру банкротства

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Британский ретейлер Arcadia Group, владеющий десятью брендами модной одежды, включая Topshop, Topman, Burton и Dorothy Perkins, сообщил в понедельник вечером о начале процедуры банкротства и передаче компании во внешнее управление. Как сообщает телеканал Sky News, это банкротство является крупнейшим для британского бизнеса с начала пандемии COVID-19 и грозит потерей работы 13 тыс. сотрудников компании.

Одежду и аксессуары под принадлежащими Arcadia Group брендами можно купить в 444 магазинах на территории Великобритании и в 22 - за рубежом. Три торговых точки Topshop и Topman работают в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что банкротство ретейлера, который сейчас ищет новых владельцев, может также привести к финансовому краху сети британских универмагов Debenhams, которая с 1985 по 1997 год была частью Arcadia Group и до сих пор предоставляет площади большому количеству магазинов компании.

"Это крайне печальный день для всех наших коллег, поставщиков и многочисленных партнеров. Последствия пандемии COVID-19, включая вынужденное закрытие наших магазинов в течение длительного времени оказали сильнейшее влияние на продажи всех наших брендов", - заявил глава компании Иэн Грабинер, добавив, что фирме не удалось справиться с возникшими трудностями, несмотря на все предпринятые попытки. Внешнее управление бизнесом Arcadia Group будет осуществлять британский аудитор Deloitte.

С 2002 года владельцем компании является британский предприниматель Филипп Грин, который приобрел ее за £840 млн ($1,1 млрд по текущему курсу).