"Известия": в III квартале 2020 года среднедушевые доходы россиян выросли в 61 субъекте

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доходы россиян увеличились в 61 из 85 субъектов РФ за период июль-сентябрь 2020 года по сравнению с периодом апрель-июнь. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным исследования, больше всего по сравнению с предыдущим кварталом доходы граждан выросли в Краснодарском крае (на 51,6%, до 42,2 тыс. рублей в месяц), в Дагестане (на 30,6%, до 29,3 тыс. рублей на человека) и в Кабардино-Балкарии (рост на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей). Кроме того, в третьем квартале года доходы россиян выросли на 24% в Ставропольском крае и составили 24,7 тыс. рублей, в Брянской и Ростовской областях - до 29,7 тыс. и 33 тыс. рублей соответственно. В Адыгее рост составил 19%, до 31,9 тыс. рублей. Также увеличение доходов наблюдалось в Чечне (на 18,7%, до 25 тыс.), Севастополе ( на 17,1%, до 32,9 тыс.) и Северной Осетии ( на 15,8%, до 24,1 тыс. рублей).

Как уточняют аналитики FinExpertiza, такой результат был достигнут за счет того, что многие смогли вернуться на работу после снятия ограничений из-за коронавируса, а также за счет роста количества россиян, получающих пособия по безработице, которые были увеличены до 12 130 рублей во время пандемии.

"Рост числа получателей пособия в субъекте, как правило, сопутствовал и увеличению и среднедушевых доходов жителей. На десять регионов-лидеров по динамике доходов приходится 21% всех пособий по безработице в стране, при этом в каждом из этих субъектов их число в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень", - приводят "Известия" данные исследования.

В то же время в ЯНАО, НАО, ХМАО, Тыве, Томской, Иркутской, Магаданской и Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии среднедушевые доходы населения за период с июля по сентябрь 2020 года снизились.

В Минтруде ответили, что принятые правительством во время пандемии антикризисные меры сыграли важную роль в поддержании доходов граждан, передают "Известия".

Как сообщают "Известия", пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, негативно сказались на динамике доходов россиян. Во втором квартале текущего года реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в третьем квартале снижение замедлилось до 4,8%.