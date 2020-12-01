Резидент СПВ запустил в Приморье склад для хранения товаров в узком температурном спектре

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) запустил в эксплуатацию специализированный склад, который позволяет хранить товары в узком температурном спектре. В 2022 году планируется запустить второй склад с большей площадью, всего компания трудоустроит на своих объектах около 35 человек, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор компании "ТК Анри" Андрей Никулин.

"Мы начали заполнение склада первой партией товара, специализированной импортной краской, этот процесс займет несколько дней. Кроме того, на складе планируется разместить специализированные строительные материалы. Также мы начали набор сотрудников, всего на этом складе создано 20 рабочих мест. Во втором квартале 2022 года компания планирует запустить второй склад большей площади", - сообщил собеседник.

Склад площадью 300 кв. м построили во Владивостоке. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) резидент вложил в проект 18,6 млн рублей из общего объема заявленных инвестиций в 33,9 млн рублей. Площадь второго склада превысит 860 кв. м, он, как и первый, позволит хранить товары в узком температурном спектре. Всего на двух объектах будет работать около 35 человек, уточнил Никулин.

Инвестор со временем планирует расширить область применения складов и в одном из них разместить продукты питания различного температурного режима хранения: это могут быть ягоды и фрукты, охлажденная и замороженная продукция, парное мясо, кисломолочная продукция. Кроме того, при определенных условиях здесь можно хранить некоторые медикаменты, для которых нужны особые условия. "Второй склад будет еще более современным, чем первый. Сейчас мы подбираем контракты с теми заводами, которые дают самые последние, современные и, главное, проверенные строительные материалы, на основании которых мы планируем строить второй объект", - сказал собеседник.

Резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока уже инвестировали в экономику ДФО 178 млрд рублей, создав более 19 тыс. рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время составляет 2 116. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано свыше 86 тыс. рабочих мест.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В опубликованной в конце сентября национальной программе развития Дальнего Востока указано предложение распространить механизм СПВ на все территории макрорегиона. Согласно документу, это необходимо "для достижения лучших условий инвестирования на Дальнем Востоке".