Объем инвестиций в экономику Пермского края с момента образования вырос в пять раз

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу Пермского края с момента его образования в 2005 году вырос более чем в пять раз - с 56,8 млрд до 291 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

Пермский край был образован 1 декабря 2005 года путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Решение объединить развивавшиеся отдельно друг от друга более 10 лет территории (с 1938 до начала 1990-х годов Коми-Пермяцкий округ входил в состав Пермской области) было принято в 2003 году на референдуме. За слияние двух территорий проголосовали почти 90% избирателей округа и почти 84% избирателей области.

"Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. По предварительным данным, в 2019 году на развитие экономики и социальной сферы Пермского края был направлен 291 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что более чем в пять раз превышает значение аналогичного показателя за 2005 год (56,8 млрд рублей)", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В краевой администрации также сообщили, что к 2018 году валовой региональный продукт в Пермском крае увеличился в 2,2 раза и достиг 1,3 трлн рублей, что выше уровня 2005 года в четыре раза. "В 2018 году производство валового регионального продукта на душу населения Пермского края достигло 503,8 тыс. рублей. Аналогичный показатель за 2005 год составлял 119,5 тыс. рублей: рост в 4,2 раза", - отмечается в сообщении.

Социальные итоги объединения

По информации Заксобрания Пермского края и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, объединение позволило привлечь в Пермский край средства федерального бюджета - только за первые пять лет после объединения субъектов в экономику, инфраструктуру и социальную сферу Коми-Пермяцкого округа было вложено более 5,5 млрд рублей.

Благодаря объединению в Пермском крае началось строительство крупных высокотехнологичных медицинских центров, таких как федеральный кардиоцентр и региональный перинатальный центр в Перми, политехнический и госуниверситеты получили федеральные гранты на развитие и приобрели статус национально-исследовательских. Построили 65 км автодороги Пермь - Кудымкар - Сыктывкар, мост через реку Кама у поселка Гайны стоимостью свыше 1 млрд рублей, автодорогу-долгострой Коса - Соликамск и участок автодороги Березники - Кудымкар - граница Кировской области, началась газификация территории.

"Во многих местах, где никогда в жизни не было дорог, сегодня появились очень хорошие дороги, появилась современная связь, появилось очень много объектов здравоохранения. Построен новый драматический театр [в Кудымкаре], театр, который сегодня является, пожалуй, одним из самых современных в РФ. Очень много приведено в порядок различных памятников, музеев - сегодня Коми-округ в этом плане очень преобразился", - сказал ТАСС председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов. В 2000-е годы он принимал участие в обсуждении объединения регионов на посту депутата Заксобрания Пермской области.

По мнению экс-советника гендиректора Пермской финансово-производственной группы (ПФПГ) и политтехнолога Андрея Денисенко, после объединения и завершения интеграционных процессов началась "экономическая турбулентность". Так, одним из драйверов развития Коми-округа должен был стать проект "Белкомур", в рамках которого железнодорожная магистраль должна была связать Соликамск, Сыктывкар и Архангельск, но он так и не был реализован. Тем не менее, по мнению Денисенко, территория округа обладает потенциалом к развитию туризма, лесопереработки, сельского хозяйства.